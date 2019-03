Policoro, 34enne muore mentre taglia alberi. Allarme sindacati

Travolto da un albero che stava tagliando, è morto ieri mattina a Policoro, un operaio di 34 anni, Giovanni Stigliano, che lavorava con una ditta che si occupa di disboscamento. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La morte è stata commentata in Basilicata da rappresentanti dei sindacati. Il segretario dell’Ugl, Paolo Capone, ha evidenziato che si tratta di «un ennesimo brutto incidente che deve far riflettere su quanto la sicurezza per i nostri lavoratori sia sempre più precaria», un fenomeno «che deve essere arrestato diffondendo una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e puntando sulla formazione dei dipendenti, soprattutto dove il rischio di incidenti è elevato».

Il segretario della Fai Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, ha invece chiesto un «maggiore impegno di istituzioni e imprese sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Questo ennesimo episodio dimostra che c'è ancora molto da fare per fermare questa inaccettabile scia di sangue. Confidiamo negli organi inquirenti per un rapido accertamento delle circostanze e delle responsabilità, ma sulla cultura della sicurezza serve uno sforzo comune di istituzioni, imprese e mondo del lavoro».