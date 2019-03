Matera, sequestrati oltre 120mila prodotti non sicurti in un negozio

Oltre 120 mila prodotti «non sicuri per il consumatore» sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio di Matera.

I prodotti erano «privi dei requisiti minimali per la tutela del consumatore finale», in molti casi sprovvisti del marchio Ce e senza «indicazioni e precauzioni d’uso in lingua italiana». Tra i prodotti sequestrati vi sono bigiotteria, orologi, calamite, articoli per il carnevale e per la cura della persona. La Guardia di Finanza ha deciso sanzioni amministrative per oltre 20 mila euro.