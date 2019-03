Rubava bancomat ad anziana, prelevava e lo rimetteva a posto: 32enne arrestato nel Materano

Un uomo di 32 anni è agli arresti domiciliari, a Rotondella (Matera), dopo che i Carabinieri hanno scoperto che aveva prelevato decine di migliaia di euro dal conto bancario di una donna, usando il bancomat di quest’ultima.

Le indagini sono cominciate a novembre dello scorso anno, quando la donna ha denunciato un ammanco di circa 40 mila euro dal suo conto corrente bancario, con prelievi effettuati tutti con il bancomat. Successivamente la donna si è accorta di un altro ammanco, di 20 mila euro. I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, dopo aver fatto una copia delle chiavi della porta d’ingresso, entrava in casa della donna di notte, rubava il bancomat, eseguiva i prelievi e tornava in casa della «vittima" per rimetterlo a posto (la donna continuava a dormire e non si è accorta di nulla). Il 27 dicembre scorso, i Carabinieri hanno trovato in casa dell’indagato, in una cassaforte, 24 mila euro in contanti, la copia delle chiavi di casa della donna, alcuni libretti e conti correnti che sono stati sequestrati. L’arresto dell’uomo - accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito - è avvenuto su ordine del gip di Matera.