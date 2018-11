Irsina, incidente sul lavoro: 61enne muore schiacciato dal suo trattore

MATERA - Un agricoltore di 61 anni è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Irsina (Matera). L’uomo era alla guida di un trattore che, per cause imprecisate, si è ribaltato, provocandogli lesioni mortali. Personale del 118 e dei Vigili del fuoco, quando sono giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto soccorrere l’uomo, ormai privo di vita. I Carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.