Minaccia l'ex moglie, stalker arrestato a Policoro

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Policoro (Matera), con l'accusa di atti persecutori ai danni della ex moglie.

I militari sono intervenuti su richiesta della donna, dopo che l’ex marito si era presentato sotto la sua casa offendendola, minacciandola e accusandola di avere una nuova relazione sentimentale. In precedenza, durante la notte, l’uomo aveva «insistentemente provato a contattarla telefonicamente». Dopo aver ristabilito la calma, i Carabinieri hanno accertato che «già da tempo» l’uomo aveva offeso e minacciato la donna, «in un crescendo di aggressività», tanto da causare all’ex moglie «un sentimento di ansia nonché di timore per la propria incolumità», che l’hanno portata a cambiare alcune abitudini di vita. Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a Matera.