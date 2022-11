Aggredì avvocato a Lecce per aver difeso la compagna, condannato 30enne

LECCE – Condannato a due anni e mezzo di reclusione, il 30enne afgano (N.C. le sue iniziali) che aggredì l'avvocato del foro di Lecce Vincenzo Caprioli, il 4 gennaio del 2021. Lesioni e minacce aggravate, questi i reati commessi dal giovane che dovrà anche risarcire la vittima, per un danno pari a cinquemila euro. La decisione arriva dal giudice Giovanna Piazzalunga della prima sezione penale del Tribunale di Lecce. Quel giorno di 10 mesi fa, in piazza Verdi, l'avvocato era intervenuto a difesa della compagna del giovane afgano, mentre era aggredita dal congiunto. Il ragazzo, però, reagì con forza, facendo cadere a terra l'avvocato e colpendolo con dei calci alle gambe. E come se non bastasse, gli rivolse anche minacce di morte.