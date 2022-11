Lecce, donna trovata morta: non si esclude l’ipotesi di omicidio

LECCE - Una donna è stata trovata morta in provincia di Lecce, non si esclude al momento che sia stata uccisa. I carabinieri coordinati dal pm Donatina Buffelli della procura di Lecce, indagano sull'accaduto.

Il corpo privo di vita della donna è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi a Botrugno (Le).

Come riportato dalle agenzie, quello che di primo acchito sembrava un suicidio però, ha richiesto poco dopo approfondimenti investigativi ulteriori.



La donna infatti sarebbe deceduta per asfissia, come si evince da una ispezione cadaverica esterna, ed aveva un filo intorno al collo. È stato proprio quello a fare la differenza. La tipologia di filo infatti non sarebbe compatibile con le dinamiche di un suicidio. La salma della vittima è stata condotta all'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe già nelle prossime ore fissare data e ora di una autopsia.

Sul fronte investigativo invece si procede con l'ascolto dei familiari della donna e delle persone a lei più vicine