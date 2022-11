LECCE - «Come Davide contro Golia siamo combattendo una battaglia impari in uno dei 5 campionati top d’Europa». Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini sprona squadra, tifosi e società dopo le ultime due sconfitte a Bologna, in trasferta, e in casa contro la Juventus. Non si lascia andare al pessimismo ma anzi parla di «un miracolo sportivo». «A confermarcelo sono i numeri, in questo caso espressi in euro - spiega nel suo messaggio affidato a Facebook - che nello sport professionistico sono un fattore determinante per competere ad altri livelli».

Salvemini fa riferimento all'ultimo studio dell'Osservatorio calcistico del Cies che ha calcolato quanto hanno speso le squadre dei top 5 campionati d'Europa per assemblare la squadra titolare. Una classifica che prende in considerazione come dato il costo della formazione tipo, calcolato sulla media dei prezzi pagati per acquistare i vari undici schierati in campo dal primo minuto in tutte le partite di campionato nella stagione 2022-23 (dati fino al 26 ottobre).

Nella top 20 italiana «il nostro Lecce è ultimo con 4 milioni di euro spesi - sottolinea Salvemini - cinque volte meno delle due neopromosse Monza a Cremone; sei volte del Verona e dieci volte della Sampdoria che dopo tredici giornate precediamo in classifica. Se oggi finisse il campionato saremmo salvi e considerato questo valore di partenza sarebbe un autentico capolavoro sportivo. Che siamo ancora nella condizione di realizzare di qui fino alla fine».

Per questo il primo cittadino invita a non lasciarsi andare al pessimismo, «perché il Lecce è come Davide contro i Golia. È una favola che noi per primi non dobbiamo stancarci di ascoltare». Poi il riconoscimento «del merito enorme che già oggi va riconosciuto alla gestione tecnica di Corvino, Trincherà, Baroni. Oltre naturalmente quella societaria grazie a Saverio Sticchi Damiani. A tutti loro la nostra fiducia per quello che stanno realizzando: un miracolo».