LECCE - Perde il controllo dell'auto che si cappotta finendo la sua corsa contro il guard rail. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per due ragazzi coinvolti questa notte alle 3 in un incidente stradale sulla Tangenziale Est di Lecce, all'uscita 11/A per Castromediano.

Una coppia di ragazzi, entrambi di 23 anni, stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da chiarire, la Citroen 3 sulla quale viaggiavano ha sbandato e si è rovesciata su se stessa. Immediati i soccorsi. La coppia, però, è miracolosamente uscita illesa dall'abitacolo.

Sul posto, oltre all'ambulanza, anche la polizia locale di Lecce. I ragazzi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale, in codice giallo, per accertamenti. Sono in corso le indagini per stabilire cosa possa aver causato la perdita di controllo della vettura.