Lecce, lite per un bicchiere negato al bar: un 39enne ai domiciliari

LECCE - Finisce con un arresto la lite scoppiata in un bar per tre bicchieri negati. Tutto è accaduto questa mattina in un bar di via Augusto Imperatore. A finire ai domiciliari è stato un 39enne di origine nigeriana che era entrato nel locale in con altri due connazionali. Al barista i tre hanno chiesto dei bicchieri di carta, per poter consumare fuori dal locale bevande acquistate altrove.

Al diniego del barista, i tre hanno iniziato ad inveire contro il commerciante. Uno in particolar modo, tanto da indurre gli altri due connazionali a tentare di calmarlo, tentativo da cui è scaturita la lite.

Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione volanti che hanno identificato e arrestato il 39enne per resistenza a pubblico ufficiale, perchè ha tentato di sottrarsi all'identificazione, inoltre nel suo zaino sono stati rinvenuti un taglierino e un coltellino.

L'arrestato già conosciuto alle forze dell'ordine, è agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura. Gli atri due nigeriani di 34 e 31 anni, sono stati accompagnati presso l'Uffcio Immigrazione per approfondimenti circa la propria posizione sul territorio nazionale.