Pensionato ucciso per rapina, arrestata una quarta persona nel Salento

LECCE - C'è anche una quarta persona coinvolta nell'omicidio di Donato Montinaro, 75enne falegname in pensione, rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Castrì di Lecce lo scorso 11 giugno. Oggi, infatti, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Lecce, su conforme richiesta della Procura della Repubblica Salentina, nei confronti di una quarta persona, cui sono contestati i reati in concorso di omicidio aggravato e rapina aggravata.

Gli approfondimenti investigativi, svolti a seguito della misura cautelare eseguita lo scorso 14 ottobre nei confronti di altri tre soggetti (due donne e un uomo), hanno evidenziato la sussistenza di ulteriori elementi a carico del quarto indagato, che hanno reso necessario anche nei suoi confronti l’emissione di un provvedimento restrittivo. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che i destinatari della misura cautelare sono soggetti sottoposti alle indagini e, pertanto, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.