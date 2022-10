Spaccio e detenzione di stupefacenti, arrestato un 24enne a Nardò

NARDO' - Nei controlli per il contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, gli agenti di Polizia del commissariato di Nardò, hanno arrestato un 24enne neretino (S.A. le sue iniziali) già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti, infatti, nel corso di un servizio di osservazione in prossimità di un’abitazione indicata come probabile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti notavano l’arrivo di un’autovettura nelle vicinanze del luogo attenzionato, sulla quale poi è salito saliva il 24enne.

A tal punto gli agenti, hanno seguito l’auto per poi raggiungerla e bloccarla. Fermati e identificati i due occupanti: al posto di guida un 23enne incensurato che al momento del fermo fumava uno spinello, subito consegnato agli agenti che hanno proseguito con la perquisizione, nel corso della quale il giovane incensurato ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 1,30 g di sostanza stupefacente tipo hashish. L’attività di perquisizione è proseguita nell’abitazione del 24enne dove sono stati trovati 15 confezioni in cellophane di colore bianco contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo di gr. 4,82. Trovato anche un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo lordo di gr. 0,66. Trovata anche una confezione in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo lordo di gr. 0,90. Inoltre è stato rinvenuto materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Dell'evento delittuoso veniva notiziato il pm di Turno della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lecce, il quale disponeva per per il 24enne gli arresti domiciliari.