Lecce, a 90 anni in tangenziale contromano si schianta contro un'altra auto: patente ritirata

LECCE - Una signora di 90 anni di San Pietro in Lama (Le) nella serata di ieri ha imboccato contromano la tangenziale di Lecce, all'altezza dello svincolo per Vernole - Melendugno, e si è scontrata con un'altra vettura condotta da un 72enne. Per fortuna nessuno dei due è rimasto ferito nell'impatto, che poteva trasformarsi in tragedia. Diversi automobilisti di passaggio si sono fermati per dare una mano, fino a che non sono arrivati i sanitari del 118 che hanno scongiurato qualsiasi conseguenza. I carabinieri intervenuti hanno ritirato la patente all'anziana.