A Nardò piazza Umberto I cambia volto: via al progetto da 700mila euro

NARDO' - Piazza Umberto I cambia volto: al via il progetto da700mila euro. I lavori sono stati affidati all’impresa Santovito Michele s.r.l. Piazza Umberto I è uno degli ingressi principali del centro storico e la sua attuale configurazione è il frutto della prima trasformazione urbanistica “extra moenia” dell’abitato neritino, quando, dopo il riempimento dei fossati di fine ‘800, si cominciarono a redigere i primi programmi di fabbricazione e di allargamento fuori l’antica cinta muraria.

Il progetto prevede una completa rivisitazione dell’area tenendo fermi gli elementi più caratterizzanti, quali il Monumento ai Caduti, il Monumento alle Vittime della Strada, le alberature di quercia e la grande “quinta” scenografica costituita dal prospetto principale della scuola, il vecchio “edificio scolastico” completato negli anni ’30 del secolo scorso.

In concreto, gli interventi più rilevanti saranno la trasformazione del deposito laterale con tettoia della scuola su via Pisanelli in un parcheggio da una trentina di posti, la sistemazione ispirata al simbolo della Repubblica (una stella a cinque punte) della zona circostante il Monumento ai Caduti, la trasformazione in area totalmente pedonale dell’area di connessione tra la zona che ospita il Monumento e l’accesso destro della scuola, con una tettoia per la sosta dei genitori che attendono i figli all’uscita della scuola, una seconda tettoia a ridosso dell’edicola e un disegno a terra di una “campana o staccia” a ricordo dei giochi del passato all’esterno della scuola. Verranno poi riorganizzate le aiuole poste ai lati del Monumento ai Caduti e del Monumento alla Vittime della Strada. Il progetto prevede inoltre la sostituzione degli otto corpi illuminanti con lampade Led a basso consumo.