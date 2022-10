Castro, ordinanza contro i palloncini: «Inquinano e pericolo per fauna marina. Vietati»

CASTRO - La “Perla del Salento”, bandiera blu d’Europa mette al bando i palloncini colorati di plastica. E così dopo essere stato il primo Comune in Puglia a dichiararsi “Plastic free” nel 2018, oggi si fregia ancora una volta per primo, per aver emesso l’ordinanza di divieto a firma del sindaco Luigi Fersini Come è noto il lancio in aria di palloncini multicolori non tutelano l’ambiente e contribuiscono in maniera determinante ai disastri che affliggono non solo il mare, ma anche ad inquinare il territorio dell’entroterra. L’obiettivo che si prefigge l’amministrazione comunale, sposando l’idea dell’associazione Plastic free, è quello di tutelare l’ambiente attraverso una serie di iniziative didattiche e percorsi al fine di migliorare e salvaguardare la qualità della vita di tutti. Dovrebbero così cambiare volto le feste e soprattutto matrimoni senza vedere svolazzare i palloncini riempiti con gas più leggeri dell’aria. E’ diventata infatti una consuetudine soprattutto all’uscita della chiesa accogliere gli sposi con un lancio di centinaia di palloncini in gomma per festeggiare la coppia. Se da un lato indicano la festa e la gioia, dall’altro una volta ricaduti in mare spinti dal vento, diventano “mortali” per tartarughe, delfini ed altri pesci, nonché ingeriti da diverse specie di uccelli, causano irrimediabilmente il decesso. “Il Comune di Castro – afferma Luigi Schifano, referente regionale di Plastic free - si dimostra ancora una volta collaborativo con le nostre proposte e iniziative. E’ certamente un’ordinanza importante per l’ambiente e sarà nostra premura vigilare e segnalare, con la speranza che Castro sia d’esempio per tutti gli altri Comuni pugliesi”. “Per rimanere in tema – dichiara Cirino Carrozzo consigliere comunale con delega all’ambiente – l’altro ieri abbiamo organizzato una giornata ecologica con gli studenti delle elementari e secondarie di I° grado del plesso di Castro per sensibilizzare gli alunni su queste tematiche e sull’uso dissennato e sprecone che facciamo della plastica, nonché dei palloncini in volo. È nostro compito battersi ogni giorno per salvaguardare il pianeta e consegnarlo alle future generazioni”. “Ed è proprio partendo dai nostri giovani – spiega Raffaella Persano, assessore alle politiche sociali e istruzione - che dobbiamo agire educandoli e facendo loro capire l’importanza della preservazione del nostro corpo celeste”.

Ora, alla luce dell’ordinanza sindacale, resa immediatamente esecutiva, per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che oscilla dai 25 ai 500 euro.