Lecce, investe con l'auto una coppia: era positivo all'alcol test

LECCE - È risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato un 21enne che ieri sera, mentre era alla guida della sua auto, ha investito una coppia di fidanzati, in pieno centro a Galatone. I due feriti, subito dopo l’incidente, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Il più grave è il ragazzo, di 29 anni, che ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del “Vito Fazzi” di Lecce.

Mentre la ragazza di 24 anni, ha riportato lievi ferite, giudicate guaribili in cinque giorni, ed è stata già dimessa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118. A far luce sulla dinamica dell’accaduto, i carabinieri.