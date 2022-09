Lecce, 40enne ferito con arma da taglio in pieno centro storico

LECCE - E' stato trovato riverso a terra in piazzetta Carducci, con due ferite da taglio, una alla mano e l'altra alla testa. A far scattare i soccorsi sono stati i passanti che, intorno alla mezzanotte, transitavano nel centro storico di Lecce. L'uomo, un 40enne di origini pachistane, era in stato di ebbrezza e invocava aiuto. Sul posto subito il 118 e gli agenti di Polizia. Da quanto raccontato dalla stessa vittima, sembra esserci stata una aggressione nei suoi confronti da parte di un nigeriano, che aveva tentato di rubare un cellulare alla sua amica. Il 40enne nel tentativo di difendere la ragazza è stato ferito dal nigeriano. Si indaga su questa versione che non convince gli investigatori. In loro aiuto ci saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il ferito, intanto, è stato trasferito al Vito Fazzi per le cure, per poi essere dimesso subito dopo con una decina di giorni di prognosi.