Lecce, con la Smart si schianta contro un palo sulla circonvallazione: donna ferita

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina in pieno centro a Lecce, sulla circonvallazione, all'incrocio con via San Domenico Savio. Una donna alla guida di una Smart è andata a sbattere contro un palo, probabilmente a causa della forte velocità. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Soccorsa dal 118 è stata portata in ospedale.