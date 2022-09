Sergio Mattarella dopo 5 anni torna a Lecce: il 20 settembre consegnerà le Aquile dell'Aeronautica Militare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Lecce: dopo più di cinque anni il capo dello Stato sarà di nuovo nel capoluogo salentino, il 20 settembre prossimo, per la consegna delle Aquile dell'Aeronautica Militare, brevetto di pilota militare che verrà conferito agli allievi della scuola di volo del 61esimo Stormo di Galatina. La cerimonia si svolgerà in piazza Duomo alle 11.15 (come confermato anche dall'agenda del Quirinale)