Prevenzione degli incidenti e tutela ambientale, più controlli a Lecce

LECCE - Con l’arrivo della bella stagione si intensificano i controlli della Polizia Locale finalizzati a prevenire il verificarsi di sinistri stradali, soprattutto durante il fine settimana, e per la tutela ambientale. Tra venerdì e sabato della scorsa settimana gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato una serie di posti di controllo fermando complessivamente 50 veicoli, per la verifica dei documenti di guida, delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, delle dotazioni tecniche dei veicoli.

Ventuno sono stati i conducenti sottoposti all’esame dell’etilometro. In un caso è stato elevato verbale per guida in stato di ebbrezza essendo risultato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Complessivamente sono stati contestati 29 verbali per varie violazioni delle norme del codice della strada, tra le quali il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (3), la mancata revisione del veicolo (5), la guida di ciclomotore senza aver mai conseguito la patente e per incauto affido al proprietario dello stesso (2), guida contro il senso di marcia consentito (1), omessa esibizione del contratto di noleggio del veicolo (1) e trasporto passeggero su monopattino elettrico (1).

Particolare attenzione è stata posta nei confronti del rispetto delle normative vigenti da parte dei motociclisti. In due posti di controllo mirati sono stati fermati 29 tra motocicli e ciclomotori. Per undici si procedeva alla contestazione della violazione alterazione alle caratteristiche costruttive del veicolo. In particolare in tre motocicli è stata accertata la sostituzione del terminale di scarico di fabbrica con un terminale di scarico non omologato, con marchio contraffatto e di produzione di Paesi extraeuropei, mentre in due casi l’utilizzo di terminali di scarico omologati esclusivamente per uso agonistico. Si ricorda che l’estrazione del DB-killer dal silenziatore delle marmitte rappresenta una modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali che comporta maggiore emissione di sostanze nocive in atmosfera e un maggiore inquinamento acustico.