Nascondevano marijuana in auto, denunciati due ragazzi nel Leccese

GALATINA - Nascondevano la droga in auto, per questo motivo sono stati denunciati due ragazzi a Galatina. Intorno alle ore 2 della scorsa notte, un equipaggio della sezione Volanti del Commissariato di Galatina, nel corso di un controllo di Polizia, era stata fermata una vettura con due giovani occupanti: una ragazza 25enne di Potenza ed una ragazzo 23enne galatinese, nella centralissima piazza Alighieri a Galatina. Nella vettura, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto con oltre 36 grammi di marijuana.

Durante il controllo, gli agenti hanno avvertito un forte ed acre odore tipico della marijuana. Dopo aver estratto il vano portaoggetti, infatti, tra i fusibili, accuratamente occultato, c’era un sacchetto contenente la sostanza stupefacente. Da tale ritrovamento è scaturita anche la perquisizione domiciliare sia all’abitazione del 23enne, con esito negativo, sia presso il B&B dov’era alloggiata la ragazza. Qui, sul tavolo della cucina, sono state rinvenute altre 2 dosi, una di marijuana ed una di hashish, di poco più di un grammo ognuna. Al termine degli accertamenti i due, già noti alle forze di Polizia per analoghi reati, sono stati indagati in concorso per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.