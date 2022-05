Pagliaro: «A Lecce concorsi della Asl fermi da 14 anni»

«Si chiamano incarichi funzionali. Sono i compiti svolti dai coordinatori di reparti ospedalieri e ambulatori delle strutture sanitarie territoriali. In pratica il braccio destro dei dirigenti medici. Un ruolo cruciale nell’organizzazione del lavoro e delle risorse umane e strumentali, che però nella Asl di Lecce viene svolto nell’80% dei casi da facenti funzioni, cioè professionisti che si prendono il peso e la responsabilità di mansioni aggiuntive, senza però vedere riconosciuto questo impegno extra. È una situazione che va rimessa sui binari della regolarità, ed è per questo che ho presentato un’interrogazione urgente, indirizzata all’assessore alla sanità Rocco Palese, per chiedere se e in quali tempi siano stati previsti i concorsi per l’assegnazione degli incarichi funzionali nell’Asl Lecce. Questi concorsi non verrebbero espletati da ben quattordici anni». Lo annuncia il capogruppo de La Puglia domani in Consiglio regionale pugliese, Paolo Pagliaro.