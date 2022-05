Campi S.na: rapinano bar, feriscono dipendente e scappano con 7mila euro, è caccia ai due malviventi

CAMPI SALENTINA - Rapina ieri sera a Campi Salentina (Le), dove un malvivente intorno alle 22 ha fatto irruzione in un bar, il Cube Cafè di via Taranto. Ha puntato addosso la pistola al proprietario per farsi consegnare l'incasso, e un altro dipendente ha provato a fermarlo, venendo però colpito alla testa con il calcio della pistola. È stato necessario l'intervento del 118. Il malvivente, che aveva il volto coperto da un casco, è scappato con circa 7mila euro in contanti. Fuori c'era un complice ad aspettarlo a bordo di uno scooter con cui sono fuggiti. Indagano i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.