Mezzo agricolo contro auto tra Casarano e Ruffano: 85enne muore sul colpo

CASARANO - Un 85enne, Rocco Ventura, di Casarano, è morto questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale che collega Casarano a Ruffano. Era alla guida di un mezzo agricolo che è stato tamponato da un Fiat Doblò ed è finito contro un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia. L'impatto è stato fatale per l’anziano che è deceduto sul colpo. Gli altri automobilisti coinvolti sono rimasti illesi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.