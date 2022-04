Lecce, auto in sosta nelle corsie: sos degli autisti dei bus

LECCE - Corsie riservate occupate dalle auto, gli autisti chiedono all’amministrazione comunale interventi immediati per fermare una pessima consuetudine che, oltre a rappresentare una violazione del Codice della strada, mette a repentaglio la sicurezza degli altri utenti. I rappresentanti sindacali Vito Baglivi (Ugl), Aldo Tramacere (Uil), Franco Cafiero (Faisa Cisal), Sandro Rizzo (Cgil) e Gianna Quarta (Cisl) hanno scritto al sindaco Carlo Salvemini, all’assessore al Traffico Marco De Matteis, all’assessore alla Polizia locale Sergio Signore, e al presidente della commissione di Controllo Giorgio Pala. Hanno chiesto che vengano adottati tutti gli interventi necessari per evitare il ripetersi della sosta abusiva nelle corsie riservate ai bus, ai taxi, ai mezzi di soccorso. Una brutta abitudine che in molti ancora fanno fatica ad abbandonare.

Le gimcane sull'asfalto

«Ogni giorno siamo costretti ad effettuare manovre artificiose per poter transitare nelle corsie - scrivono i conducenti -. Tutto questo comporta disagi e pericoli per noi alla guida dei mezzi pubblici ma soprattutto per i cittadini automobilisti, costretti ad incunearsi tra le macchine parcheggiate selvaggiamente alle fermate degli autobus. Per non parlare delle frenate improvvise cui siamo costretti sempre più frequentemente per evitare gli improvvidi ciclisti che, anche in controsenso, senza luci e passando con il semaforo rosso, percorrono le corsie riservate». Questo accade lungo tutti i viali nei quali ci sono le corsie delimitate dalle strisce gialle, ma succede un po’ più frequentemente in corrispondenza degli istituti scolastici, dove spesso la sosta diventa un po’ più lunga. Ma ci sono anche coloro i quali non perdono il vizio di lasciare la macchina nei posti più vicini per il disbrigo di commissioni veloci. «Per questo, animati da uno spirito di collaborazione con gli organi istituzionali del territorio, chiediamo di voler adottare tutti gli adeguati provvedimenti al fine di porre finalmente un freno alle violazioni del Codice della strada» scrivono i rappresentanti dei conducenti di Sgm, la Società di gestione multipla che gestisce con il Comune di Lecce la mobilità urbana.

Incontro per migliorare i servizi

Gli autisti si dicono anche disponibili ad un incontro nell’ambito della commissione di Controllo, per evidenziare meglio le problematiche segnalate. Lo scopo, insistono, è quello di migliorare il servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo la massima sicurezza ai cittadini (sia utenti del servizio sia utenti della strada ingenerale) e il rispetto delle norme del Codice della strada.