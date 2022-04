Lecce, scoppia l'incendio in casa: 92enne salvata dal vicino

LECCE - Un incendio è divampato oggi, intorno alle ore 13.45, in casa di una donna di 92 anni, al sesto piano di un palazzo in piazzale Sondrio a Lecce. La 92enne, che non è rimasta ferita, è stata salvata da un vicino di casa, intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. Il rogo sarebbe partito dal piano cottura mentre la donna stava cucinando. I Vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala, sono poi entrati in casa dal balcone e hanno spento le fiamme. Nel frattempo, la signora coinvolta nello sfortunato incidente è stata sottoposta ai controlli del personale del 118 intervenuto sul posto, che hanno escluso conseguenze sanitarie alla persona. Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire la cause dell'incendio