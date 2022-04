Misterioso incendio ad Alessano: un'auto va a fuoco nella notte

ALESSANO - Misterioso incendio nella notte in via Bonaventura, ad Alessano. Una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è stata allertata, intorno alle 2.45, per il rogo di un'auto, una Mini cooper di proprietà di M.R., 34enne del posto. Le fiamme - che hanno intaccato soltanto una parte del veicolo - sono partite dalla parte anteriore della vettura.

Ancora ignote le cause, indagano i carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza la vettura hanno effettuato una prima ricognizione per accertare un eventuale dolo.