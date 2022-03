Auto in fiamme nel leccese, l'intervento dei vigili del fuoco alle prime ore del mattino

RACALE - Prime ore della mattina abbastanza movimentate nel Salento. Intorno alle 5.30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Racale, precisamente in via Risorgimento, per un incendio di autovettura marca Fiat. Giunti sul posto i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'autoveicolo oggetto dell'intervento. Le cause, che hanno generato incendio, sono al vaglio degli stessi Vigili del Fuoco.