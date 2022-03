Muore dopo asportazione di una cisti: due medici indagati nel Salento

LECCE - La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 53 anni di Matino avvenuta lo scorso 28 gennaio nella propria abitazione poche ore dopo essersi sottoposto ad un intervento ambulatoriale per l'asportazione di una cisti al braccio effettuato presso lo studio privato di un dermatologo. Due medici sono indagati per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario: si tratta del dermatologo che ha effettuato l’intervento ambulatoriale e della cardiologa che aveva l’uomo in cura.

Il pm Paola Guglielmi ha disposto per la prossima settimana la riesumazione della salma conferendo al medico legale l’incarico di svolgere l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.

Affetto da fibrillazione atriale, l’uomo si era sottoposto nel 2020 a un intervento per l’installazione di un 'loop recorder' seguendo un cura farmacologica per la prevenzione dell’ictus e dell’embolia.