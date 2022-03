Gallipoli: si gioca all'«XGolf» in città

GALLIPOLI (LECCE) - Originale versione urbana del golf a Gallipoli. Arriva «XGolf», un gioco adatto a chiunque.

Non occorre, infatti, esser golfista per partecipare al «Caroli Hotels XGolf Challenge», torneo in strada giunto alla terza edizione, in programma sabato 12 e domenica 13 marzo.

L'iniziativa, che rientra nel calendario annuale di appuntamenti «SVieni a Gallipoli 2022», propone una sfida in grado di far vivere con gioia spazi vecchi e nuovi della «città bella», con il coinvolgimento per grandi e piccoli, senza limiti di età, liberi da vincoli e confini.



Partecipare significa mettersi alla prova, superare ostacoli e raggiungere obiettivi sfruttando la propria abilità, ma anche vivere a fondo il territorio, scoprirne le meraviglie, esplorare i percorsi più nascosti, come i vicoli e le corti del borgo antico.

Si segue un percorso tracciato con 9 buche disseminate nel centro cittadino da raggiungere con la pallina, alternando momenti di sport e spettacolo, di degustazione e pausa caffè, sempre nell’ottica della condivisione e della curiosità.



La «gara» si gioca, seguendo un itinerario tra bar, ristoranti e hotel della città nuova e monumenti e luoghi naturali di Gallipoli vecchia. Il filo «virtuale» che lega i suoi praticanti è dato dalla voglia di sperimentare, di cimentarsi in qualcosa di originale, ma alla portata di tutti.



Si gioca con qualsiasi mazza, non esiste un «dress code» , si utilizzano palline di «XGolf» (si legge «cross golf» ) biodegradabili che fanno male in caso di contatto.



«XGolf Club» è allestito nel Bellavista Club. Iscrizioni gratuite; infotel 3494995220 oppure 0833261831; mail: eventi@carolihotels.it.