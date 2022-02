Lecce, 22enne non vaccinato mostra il green pass di un amico: denunciato

Un giovane di 22 anni è stato colto in flagrante dal personale della Questura di Lecce in quanto si è presentato negli uffici Passaporto provvisto di regolare prenotazione online: quando è arrivato il momento di esibire i documenti, il Green pass mostrato risultava valido ma non corrispondente al nominativo della sua carta d'identità. Scoperto, il 22enne ha confessato di non essere vaccinato e di aver provato a eludere il controllo mostrando una certificazione verde appartenente a un amico. Il giovane, M.F.P., già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per sostituzione di persona e false attestazioni o dichiarazioni a P.U. sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, ed inoltre sanzionato per la violazione amministrativa dei protocolli Covid 19.