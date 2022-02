Guerra in Ucraina, Salice Salentino apre le porte per accogliere i profughi

LECCE - L’amministrazione comunale di Salice Salentino, nel Leccese, «dichiara da subito la propria disponibilità ad accogliere in paese, in strutture che saranno indicate caso per caso, i profughi in fuga dall’Ucraina con particolare riguardo a donne, bambini, anziani, soggetti fragili e nuclei familiari». «Il Salento - è detto in una nota - è per vocazione terra di esodo e di approdo. I salentini sono popolo accogliente e dal cuore grande». «Aprire le porte dei nostri comuni e delle nostre comunità ai fratelli ucraini è il minimo che si possa fare. Per questo nella giornata di lunedì si svolgerà una riunione di maggioranza al termine della quale sarà stilato un documento ufficiale di disponibilità da inviare al prefetto di Lecce e all’ambasciata dell’Ucraina in Italia».