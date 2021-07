Lecce, pregiudicato trovato morto per strada: abitava in alloggio parrocchia

LECCE - Un pregiudicato è stato trovato morto per strada a Lecce, vicino ad un alloggio di pertinenza della parrocchia di San Francesco dove era ospitato insieme con un altro uomo anche lui con precedenti. Non si conoscono le cause della morte, e ad un primo esame esame medico legale, non sono stati riscontrati segni di violenza. La vittima è Pasquale Villani, di 44 anni originario di Tricase.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo per terra. Da quanto si apprende, villani era andato al lavoro questa mattina in un panificio e ad un certo punto si è allontanato chiedendo un permesso al titolare e non è più tornato. Sul caso indaga la Squadra Mobile. L’alloggio è stato posto sotto sequestro dal magistrato di turno che ha anche disposto l’autopsia.