Otranto, botte e pistolettate contro un minorenne e droga in casa: scatta l'arresto

Otranto - Si accanisce contro un minorenne la notte del 24 luglio, prima sferrandogli un pugno in faccia e poi sparandogli contro pistolettate a salve.

È stato arrestato ed è passato dai domiciliari al carcere un 31enne di Catania ma da tempo residente a Otranto. Lo hanno arrestato questa mattina gli agenti del commissariato di Otranto su ordine del tribunale di sorveglianza.

L'aggressione risale alla notte tra sabato e domenica scorsi, attorno alle 3.25. La polizia è intervenuta per una rissa e dei colpi di arma da fuoco. La vittima dell'aggressione, un minorenne,era stata picchiata in piazzale De Donno. Allontanatosi, è stato raggiunto in via Papa Giovanni Paolo II dovegli sono stati esplosi contro dei colpi di pistola a salve.

Dopo la perquisizione in casa dell'arrestato sono stati trovati una pistola a salve e 400 grammi di marijuana.