Parabita, anziana spintonata e rapinata in casa: stava portando fuori i cani

Parabita - È uscita di casa per portare i cani fuori ma in un attimo è stata aggredita da un uomo che l'ha spintonata e si è intrufolato in casa. Ha 83 anni l'anziana parabitana che questa mattina all'alba, in via Impero, è stata vittima dell'aggressione.

Il bandito è entrato in casa e ha frugato in tutta fretta nell'appartamento prima di portarsi via il portafogli della donna che conteneva circa 250 euro.

L'anziana ha dato l'allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri ma al momento del rapinatore non c'è traccia. In zona non ci sono nemmeno telecamere di sorveglianza. L'anziana non ha riportato ferite, solo uno spavento e qualche escoriazione dovuta alla caduta.