Turismo, a Gallipoli caccia aperta agli abusivi

Lecce - Controlli a tappeto sull'indotto del turismo gallipolino. Al setaccio i titolari di licenza per noleggio con conducente, che trasportano i villeggianti, finiti nel mirino degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine «Puglia Meridionale» di Lecce, in servizio nel Commissariato di Gallipoli come dispositivo di rinforzo estivo. Su un totale di 23 conducenti, gli agenti hanno sorpreso 5 di essi completamente abusivi, cioè non titolati a condurre mezzi per il trasporto di turisti e vacanzieri.

A tre delle persone controllate è stato ritirato il libretto di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi e quindi per tutto il periodo del fermo amministrativo del veicolo non potranno circolare, a uno di loro è stato ritirato il libretto di circolazione perché guidava con mezzo privo di revisione, un'altra persona è risultata sprovvista del titolo abilitativo per il trasporto di persone.

Tutti i sanzionati, per i prossimi mesi, non potranno più esercitare abusivamente l’attività di noleggio con conducente. Sinora sono state identificate e controllate oltre 200 persone ed oltre 100 veicoli.