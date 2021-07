Lecce, un incendio distrugge masseria tra Acquarica e Presicce

Lecce - Un incendio, sulle cui cause sono in corso indagini, ha completamente distrutto una masseria sita nella campagna tra Acquarica e Presicce, nel Leccese, in contrada Conche.

Le fiamme hanno devastato la struttura provocando la demolizione dei fienili e dei due capannoni annessi, danneggiando anche i mezzi agricoli che si trovavano all’interno, gli animali presenti, per lo più mucche e galline, sono stati messi in salvo dal proprietario insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Ugento intervenuti sul posto insieme ai volontari della protezione civile.