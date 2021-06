Incendio nel palazzo della Dia a Lecce, erano in corso lavori

LECCE - Un incendio è divampato a Lecce nel palazzo che ospita gli uffici della Dia, la Direzione investigativa antimafia, in via Del Delfino. Non si registrano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti anche con una lunga autoscala.

A quanto si apprende, il rogo sarebbe scoppiato sul terrazzo interessato a lavori di ampliamento per la realizzazione di un ulteriore piano. L’incendio, complice il caldo, sarebbe cominciato mentre gli operai della ditta incaricata stavano procedendo con la posa della guaina.

Tutto il personale è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza e per via della densa coltre di fumo che ha invaso gli uffici.