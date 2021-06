Cavallino, droga nella scarpiera: arrestato 31enne

Cavallino (Lecce) - È finito ai domiciliari un 31enne di Cavallino, G. M., accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo è stato notato ieri sera dalla polizia nel Parco Beatrice D'Aragona di Cavallino, in compagnia di un'altra persona. Visti i poliziotti, uno dei ha tentato di liberarsi di un sacchetto che, recuperato, conteneva hascisc.

Entrambi i giovani sono stati perquisiti Nella tasca del pantalone del 31enne c'erano 2 involucri contenenti hascisc per un peso complessivo di gr. 11,20 e 125 euro in banconote di vario taglio. Perquisito l'appartamento, venivano rinvenuti altri 14 involucri in cellophane contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 266 grammi, il tutto occultato all'interno di varie scarpe riposte nell'armadio scarpiera. Veniva inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino elettronico di precisione e la somma di 300 euro.