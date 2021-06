Surbo, intrappolato tra le fiamme: muore 64enne

Surbo - È morto poco dopo l'arrivo in ospedale un uomo di 64 anni, F.V., di Surbo. L'uomo, questa mattina, è rimasto vittima di un incendio che si è propagato in un fondo attiguo. Fumo e fiamme lo hanno raggiunto e per lui non c'è stato nulla da fare.

A dare l'allarme è stato un parente. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi nel disperato tentativo di mantenerlo in vita fino all'arrivo in ospedale. Per lui, però, non c'è stato niente da fare. È morto poco dopo.

Sul posto, per le indagini, la polizia. Bisogna capire chi ha appiccato il fuoco e se sia stato il fumo, o un malore, a far perdere i sensi alla vittima, che non è riuscita a mettersi al riparo quando le fiamme lo hanno raggiunto.