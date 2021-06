Gallipoli, la tartaruga arriva per deporre le uova ma viene disturbata dai bagnanti

Gallipoli - La tartaruga Caretta caretta arriva sulla spiaggia per deporre le uova, ma viene letteralmente assalita dai bagnanti che la raggiungono, la afferrano e la mettono in fuga.

La stagione delle nidificazioni, col caso di oggi, si è ufficialmente aperta. Ma mette in luce la necessità di preservare e tutelare le tartarughe che, ormai da qualche anno, sono ritornate sulle spiagge del Salento.

Tutto ha avuto inizio alle 15, davanti al lido Waikiki, che costeggia il Parco regionale. «Probabilmente solo una visita di ispezione di mamma tartaruga - spiega il responsabile di Legambiente Puglia, Maurizio Manna - ma che ha incontrato l'involontario disturbo dei bagnanti, che incuriositi e eccitati del fenomeno si sono avvicinati all'esemplare toccandolo anche (addirittura con le mani nude) magari convinti di aiutare un animale in difficoltà e così commettendo un atto grave per l'incolumità della specie e per le norme internazionali».

La tartaruga è scappata, probabilmente stanotte ritornerà per un'altra ispezione della spiaggia, per trovare il luogo più idoneo alla deposizione. «Ma in attesa del suo ritorno e di quello delle sue compagne - spiega Manna - raccomandiamo a chiunque si trovi sul posto di allontanarsi e far allontanare le persone presenti; di evitare di toccare e disturbare l'animale per tutto il periodo di permanenza a terra, lasciandogli la strada libera e mantenendo le distanze anche in mare fino al suo allontanamento; di avvisare immediatamente la capitaneria d porto competente ed il comando dei vigili urbani per la protezione del sito di deposizione; di evitare sempre di creare o lasciare ostacoli sulle spiagge». Semplici regole, ma fondamentali per la salvaguardia e la nidificazione delle tartarughe marine.