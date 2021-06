Otranto, intercettato un motoveliero con 40 migranti

Otranto - Quaranta migranti sono stati intercettati dalla guardia di finanza a bordo di un motoveliero. L'imbarcazione è stata avvistata al largo delle coste di Otranto e una motovedetta l'ha immediatamente raggiunta, per accertarsi delle condizioni di salute dei migranti e scortarli fino al porto.

A bordo c'erano curdi, siriani e pakistani. Tutti in buone condizioni di salute. La macchina dell'accoglienza si è subito messa in moro, coordinata dalla prefettura. Sul posto il personale della Croce rossa per prestare le prime cure ai migranti. Alla questura il compito di procedere con la identificazione.