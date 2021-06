Alessano, moto contro auto: due quindicenni in Rianimazione

LECCE - Si schiantano contro un’auto e finiscono in ospedale in gravissime condizioni. Sono ore di apprensione, ad Alessano e a Tiggiano, per le sorti due ragazzi di 15 anni, rimasti coinvolti in un incidente nel centro di Alessano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì all’incrocio tra via Sangiovanni e via XXIV Maggio. I due amici, uno di Alessano, l’altro di Tiggiano, erano in sella a un ciclomotore Cagiva Mito 50 quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo e sono andati a sbattere contro la parte anteriore di una Fiat Punto, guidata da un uomo del posto.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto subito dai soccorritori del 118, che a sirene spiegate hanno trasportato i due ragazzini in ospedale, uno al «Vito Fazzi» di Lecce, l’altro al «Cardinale Panico» di Tricase. Le loro condizioni sono preoccupanti. Il 15enne trasferito nel capoluogo è in coma farmacologico per via di un trauma facciale e nelle prossime ore dovrebbe essere spostato in un reparto di chirurgia maxillo-facciale per le ulteriori cure necessarie. Fortunatamente la sua vita non sembra essere in pericolo.È ricoverato in Rianimazione a Tricase il secondo ragazzo: i medici hanno evitato l’asportazione della milza. Preoccupa il trauma addominale.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica, diretti dal maresciallo Tommaso Maggio, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase. Spetterà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare l’esistenza di eventuali responsabilità. Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno. Il ciclomotore e l’auto sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria, mente il conducente della vettura è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici ed è risultato negativo.