Vaccini, la carica dei maturandi salentini: domani somministrazioni a 2mila studenti

LECCE - Dopo le 540 vaccinazioni nella giornata di avvio di domenica 30 maggio, prosegue la vaccinazione dei maturandi delle scuole superiori della provincia di Lecce. Sono 11 le postazioni in tutta la provincia con 2000 vaccinazioni in programma domani e 5000 nei giorni successivi. I centri vaccinali sono stati individuati in luoghi agevoli da raggiungere e non lontano dalle scuole di appartenenza.

Domani, mercoledì 2 giugno, le vaccinazioni saranno effettuate in modalità 'drive in' a Galatina nella Zona Mercatale, a Nardò in piazza Croce Rossa, a Casarano nell’Istituto per Geometri, a Ugento in via Edison, a Lecce nella Caserma Zappalà e nelle sedi dell’Istituto Nautico a Gallipoli, nell’ex Acait di Tricase e in via Sante Cezza a Maglie.

Le vaccinazioni proseguiranno giovedì 3 giugno, in modalità 'drive in' a Poggiardo in via P. Siciliani e a Leverano in via R. Sanzio; e venerdì 4 presso l’IISS Trinchese di Martano.