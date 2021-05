Lecce, il Covid molla la presa

Lecce - Covid, il contagio scende in Puglia ma non nel Salento. La provincia di Lecce è quella con il più alto numero di nuovi casi, come testimonia il bollettino epidemiologico regionale di ieri. Sono stati effettuati 9.827 tamponi, che hanno dato un risultato di 591 casi positivi: 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia Bat, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto. Ci sono stati 23 decessi: 7 a Bari, 2 a Brindisi, 1 nella Bat, 3 a Foggia, 3 a Lecce, 7 a Taranto.

Nell’arco dell’ultima settimana, i casi si sono ridotti. Attualmente ci sono 2697 positivi in provincia; venerdì scorso erano 2914, dunque c’è stata una riduzione di 217 casi. L’incidenza, su mille abitanti, è di 3,4. Il Comune con un’incidenza maggiore è Porto Cesareo, con 77 positivi che, in rapporto alla popolazione, danno un quoziente di 12,2. Segue Aradeo, con un’incidenza di 10,4, pari a 95 cittadini colpiti dal Covid. Continuando a scorrere l’elenco dei Comuni, si nota un’incidenza alta anche a Seclì (9,7 con 18 positivi); a Taurisano e a Ugento, entrambi con un quoziente di 8,9 e 104 casi nel primo, e 110 nel secondo paese. Sopra la media provinciale si attestano pure Matino (8,7 e 98 casi), Galatone (8,2 e 126 positivi), Taviano (7,6 e 90 casi), Tuglie (6,2 e 32 infezioni), Casarano (6,1 e 121 colpiti dal virus).

Ancora: Carmiano, incidenza 5,9 con 70 casi; Surbo, 5,8 e 87 contagi; Galatina, 5,7 e 150 positivi; Alezio, 4,8 e 27 casi; Monteroni, incidenza 4,6 e 64 contagi; Parabita, 4,4 e 39 casi; Melissano, 4,3 e 30 positivi; anche a Sannicola 4,3 ma 25 infezioni. A Lecce, i cittadini contagiati attualmente sono 288, con un incidenza 3, dunque inferiore alla media provinciale ma in aumento rispetto alla settimana scorsa, quando i casi erano 265 con un’incidenza 2,7.

Sul versante dei ricoveri, la flessione è lievissima. Attualmente sono occupati 220 posti letto dai malati di Covid, venerdì scorso erano 226. Il numero più alto dei degenti si trova tra il Dea e gli altri reparti dell’ospedale di Lecce. Sono 110 distribuiti tra Pneumologia del Dea (52), Anestesia e Rianimazione (19), Malattie infettive (26), Medicina d’urgenza (13). All’ospedale di Galatina sono 47 ricoverati in Malattie infettive, 27 in Medicina interna e 7 in altri reparti (81 in tutto). Ci sono, poi, 29 nella struttura di lungodegenza post Covid di San Cesario. L’età dei ricoverati rimane stabile. I pazienti con meno di 35 anni sono il 3 per cento; quelli tra i 36 e i 49 anni sono l’11; tra 50 e 69 anni sono il 35 (erano il 34 la scorsa settimana); tra i 70 e i 79 anni sono il 25; tra gli 80 e gli 89 sono il 20 per cento (erano il 21); gli ultra 90enni sono il 7 per cento. Dunque, gli ultra 70enni sono il 52 per cento.