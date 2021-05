Lecce, bici contro moto, muore ciclista 72enne. Motociclista positivo a test alcol e droga

Un uomo è morto nella notte nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato trasportato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale lungo viale Giovanni Paolo II. La vittima, che era in sella ad una bicicletta, è Cosimo Colavolpe di 72 anni. Il conducente della moto con la quale la vittima si è scontrata, un 48enne, è poi risultato positivo al test alcolemico e antidroga. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, in sella alla sua bicicletta, all’altezza di un incrocio, il 72enne si è scontrato con uno scooter proveniente dalla direzione opposta. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma non ce l’ha fatta. Il conducente del motociclo, un uomo di 48 anni, sottoposto al test alcolemico e antidroga, è risultato positivo. Le indagini vengono condotte dalla Polizia municipale.