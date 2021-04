Lecce, trafficante di droga arrestato in Belgio: dopo estradizione sconterà 26 anni

LECCE - È stato arrestato a Bruxelles e sarà estradato a breve in Italia dove dovrà scontare una pena detentiva di 26 anni e un mese di reclusione Ilir Meto, albanese di 56 anni, condannato con sentenza passata in giudicato per traffico, produzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga (marijuana, eroina e hashish). L’arresto è stato compiuto su indicazione della Squadra mobile di Lecce e dello Sco, su delega della Dda salentina. Nei confronti di Meto pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello. E’ stato individuato e catturato a Bruxelles dove da tempo si era rifugiato sotto falso nome utilizzando documenti falsi e contraffatti.