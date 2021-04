Lecce, 81enne muore carbonizzato mentre dà fuoco a sterpaglie

LECCE - Il corpo di un uomo è stato trovato completamente carbonizzato in una zona di campagna alla periferia di Castrì. La vittima è un agricoltore, Vincenzo Greco, 81enne del posto. L’anziano sarebbe morto dopo essere stato investito dalle fiamme da lui stesso generate per bruciare delle sterpaglie in un podere di sua proprietà. Nelle vicinanze i carabinieri hanno rinvenuto una zappa e una tanica di benzina in parte ancora piena.