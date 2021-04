Lecce, in ospedale per problemi al cuore si prende il Covid: muore 37enne

Un 37enne salentino, di Giuliano, piccola frazione del comune di Castrignano del Capo (Le), è morto dopo aver contratto il Covid in ospedale, a Tricase, dove era andato per scompensi cardiaci dovuti a un problema congenito. Il giovane, Giampiero, era stato trasferito al Dea del capoluogo ed è venuto a mancare nella notte tra il 14 e il 15 aprile per un malore improvviso. Una notizia che ha messo sotto choc la piccola comunità di Giuliano, 500 abitanti circa, anche perché il 37enne si era negativizzato, salvo poi tornare positivo dopo qualche giorno. Era in attesa di un nuovo tampone che potesse farlo dimettere, poi il malore fatale. Oggi previsti i funerali.