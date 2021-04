Vaccini a Lecce, l'accusa di Forza Italia: «Code chilometriche e assembramenti, pessima gestione»

LECCE - “Lunghissime code, sotto il sole, con la gente ammassata: le immagini del centro vaccinale di Lecce della caserma della caserma Zappala’ parlano da sole", è quanto comunicano in una nota la parlamentare leccese di Forza Italia, Veronica Giannone, e il consigliere regionale di Forza Italia Paride Mazzotta.

"Ci domandiamo se sia un’organizzazione ammissibile - sottolineano - vista la totale assenza di misure di sicurezza per prevenire il contagio del Covid (proprio mentre ci si appresta ad essere vaccinati!) e se sia dignitoso far attendere ore e ore i cittadini per strada. Non è decoroso e noi chiediamo alla dirigenza di cambiare rotta immediatamente e istituire un’organizzazione degna di questo nome negli hub vaccinali”.